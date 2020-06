ACCADDE OGGI: 8 giugno 2006, scompare l’ex Catania Franzoni

8 giugno 2006, un ex giocatore del Catania si spegne all’età di 94 anni: Erasmo Franzoni. Ai piedi dell’Etna ha ricoperto il ruolo di ala tra il lontano 1935 e 1937. In quegli anni gli etnei militavano nel campionato di Serie B e Franzoni, che il Catania acquistò dalla Carrarese (squadra della sua città natale), mise a segno 15 gol totalizzando 62 presenze. Nella stagione ‘35/36 la squadra allenata da Geza Kertesz concluse il campionato all’ottavo posto, mentre l’anno successivo con Piero Colombati in panchina, il Catania retrocesse in Serie C. Al termine del campionato Franzoni lasciò la Sicilia per giocare tra le fila del Modena con cui ricoprì il ruolo di mediano, prima di trasferirsi al Genoa, fare ritorno alla Carrarese e chiudere la carriera con la casacca del Grosseto nel 1943.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***