ANGELOZZI: “Bari, tra gli avversari da temere potrebbe esserci anche il Catania”

Bari favorito per la vittoria dei Play Off. Ne è convinto il dirigente dello Spezia – ex Catania – Guido Angelozzi, che parla in questi termini degli spareggi promozione in Serie C, ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno:

“In questo contesto dominano qualità ed esperienza. E il Bari ne ha in dosi massicce. Basti pensare ad Antenucci e Laribi che sono top assoluti. Ma anche a Frattali, Di Cesare, Costa. In giro non c’è di meglio. Quali saranno gli avversari da temere? In un’ideale griglia metto in prima fila la Reggiana perché ha un gioco collaudato, il Padova perché ha una rosa vasta e di qualità. Subito dopo il Carpi, complesso solido, la Ternana, ricca di individualità e la Carrarese che possiede elementi in grado di risolvere le contese con un colpo. Quindi il Catanzaro che a mio avviso ha espresso poco del suo potenziale ed il Catania a condizione che si presenti con la rosa titolare. Come sorpresa indico il Monopoli”.

