ASS. PARISI: “Futuro Catania, spero in tempi ristretti. Play Off, si lavora sulla questione stadio”

L’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi è intervenuto nel corso di ‘Filo Diretto – Speciale Fase 2 Coronavirus’ su Bella Radio Tv, soffermandosi anche sulle vicende del Calcio Catania:

“Non so determinare cosa accadrà. Personalmente spero che i tempi siano ristretti per conoscere il futuro di un club importante per la città di Catania. Ho ascoltato al Comune gli esponenti della cordata che vuole comprare il club. Le parti in causa lavorano per evitare il peggio e confido che riescano ad assolvere al loro compito. Il Comune si mette a disposizione per cercare di fare il possibile affinché la matricola si possa salvare. Tra l’altro si è già cominciato a lavorare sulla questione stadio in vista dei playoff, una volta appreso della decisione di partecipare agli spareggi da parte dell’attuale proprietà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***