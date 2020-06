BELECK: da Rieti a Catania, ancora alle prese con il nodo stipendi

Prima Rieti, poi Catania. L’attaccante camerunense Steve Beleck si ritrova al centro di criticità legate al pagamento degli emolumenti. Lo scorso anno, i calciatori del Rieti attivarono addirittura due volte la messa in mora. Qualcuno, lungo il percorso, ottenne l’ok del Collegio Arbitrale per lo svincolo non avendo percepito un euro sin dal loro arrivo a Rieti. Successivamente, l’allarme in qualche modo rientrò ma Beleck decise comunque di lasciare il club laziale, svincolandosi e ripartendo dal Catania a febbraio. Anche in questo caso, però, il concetto di messa in mora e di una eventuale richiesta di svincolo torna di moda, sposando la causa di un club con difficoltà e ristrettezze economiche. Fermo restando che si avvicina la scadenza del contratto che lo lega al Catania e, a breve, il giocatore potrebbe ugualmente trasferirsi altrove, destinazione Salernitana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***