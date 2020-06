BURGOS – SIMEONE: si scinde lo storico duo ex Catania, arriva la conferma

Giù la lacrimuccia a Madrid, sponda Atletico. Mono Burgos, storico vice di Diego Pablo Simeone dai tempi di Catania, ha annunciato che non sarà più l’assistente del ‘Cholo’ a partire dalla prossima stagione:

“Abbiamo fatto una riunione con tutto la staff e ho manifestato l’inquietudine che avevo dentro, la mia volontà di lasciare per intraprendere la carriera di allenatore in prima. E tutti mi hanno detto che è normale, che fa parte della carriera di un secondo allenatore volersi mettere alla prova come numero uno. Simeone è un amico, ci conosciamo da una vita. Ci capiamo con i gesti, senza gesti, con gli sguardi, senza sguardi, a capocciate. Anche da cinquanta metri di distanza capisco quello che vuole dirmi senza che lo faccia. Ho cenato più tempo con il Cholo che con la mia famiglia. Otto anni in nazionale, più quelli all’Atletico da giocatori e gli altri otto sulla panchina. È tantissimo tempo. E trovare qualcuno con cui ci si capisce così bene è meraviglioso”.

