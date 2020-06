CALCAGNO (vice Pres. AIC): “Serie C, questo è tutto tranne che un campionato professionistico…”

Il vice Presidente dell’AIC Umberto Calcagno critico contro la gestione da parte della Lega Pro del ritorno in campo, ai microfoni di tuttoc.com:

“La nostra posizione è stata fin da subito chiara. Sarebbe stato molto meglio completare la regular season senza playoff e playout. Così, invece, si è creato uno squilibrio competitivo: nella parte apicale c’è chi può scegliere di non ripartire, senza conseguenze disciplinari, situazione che falserà la competizione, viste le vittorie a tavolino. E ci sarà anche un incredibile danno per i giocatori che non potranno mettersi in mostra nel momento più importante della stagione: in carriera ho disputato 5 volte i playoff in Serie C e queste gare mi hanno sempre aiutato nel prosieguo della carriera. Per non parlare delle squadre retrocesse d’ufficio con 11 giornate d’anticipo. Ci saranno playoff con squadre che passeranno il turno senza giocare: l’impressione è che siamo di fronte a tutto tranne che a un campionato professionistico. Spiace tantissimo vedere un professionismo a due livelli, con una ripartenza completa nelle prime due serie e una rabberciata in Lega Pro.

