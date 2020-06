CALCIO SICILIANO: Palermo, alcuni profili di ex Catania valutati dal club

Il Palermo, fresco di promozione in Serie C, comincia a sondare il mercato alla ricerca dei giusti profili per affrontare al meglio la prossima stagione. In particolare starebbe tenendo d’occhio alcuni profili aventi trascorsi in casacca rossazzurra. Nei giorni scorsi è saltata fuori l’ipotesi legata ad un presunto interesse per Cristian Caccetta. C’è stato un pour parler con il centrocampista ora in forza alla Paganese ma, al momento, non si è andati oltre. In panchina, riflettori puntati sul tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ma bisognerà vedere se la società campana è disposta a liberarlo. Radio mercato accosta nelle ultime ore al club rosanero anche il palermitano Matteo Di Piazza, oggi sotto contratto con il Catanzaro, oltre ad Andrea Saraniti che fece parte delle giovanili rossazzurre e milita nel Vicenza, ma il suo cartellino è di proprietà del Lecce.

