CALCIO SICILIANO – Arena (Pres. FC Messina) sicuro: “Il prossimo anno saremo in C”

Non ha dubbi il Presidente del FC Messina, Rocco Arena. Per lui la formazione peloritana parteciperà al torneo di Serie C 2020/2021, sottolineandolo nel corso di una diretta social con idee molto chiare sul futuro giallorosso:

“Appena potrò tornare a Messina, mi occuperò di definire l’acquisto per i terreni che ospiteranno il nuovo centro sportivo della nostra squadra. Il Football Club Messina il prossimo anno giocherà in Serie C, perché la riforma dei campionati mi sembra inevitabile. In quel caso inseriremo degli innesti fortissimi per essere subito protagonisti e spero di arrivare almeno a 7.000 abbonati”.

