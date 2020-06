CALCIO SICILIANO: Serie B e C, impegni ufficiali per Trapani e Leonzio questa settimana

Due squadre siciliane professionistiche in campo nei prossimi giorni, entrambe all’inseguimento della salvezza. In Serie B il Trapani ospiterà il Pordenone venerdì alle 18.45 per la 30/a giornata, nel contesto di una partita in cui ballano punti pesanti al cospetto di un avversario in piena zona Play Off. Granata attualmente penultimi, a -7 dai Play Out.

Nel campionato di C, invece, sabato la Sicula Leonzio renderà visita al Bisceglie con fischio d’inizio alle ore 19.00 per l’andata dei Play Out. Fondamentale per i leontini uscire indenni dal “Gustavo Ventura”, in vista del match di ritorno che si disputerà in Sicilia. A parità di risultato (i goal in trasferta non valgono doppio) per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti, mentre in caso di ulteriore parità si salverà la meglio classificata.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***