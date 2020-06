CALCIO SICILIANO: Trapani, vittoria che alimenta speranze salvezza

Grande successo del Trapani nell’anticipo della 30/a giornata di Serie B. I granata, in piena lotta per evitare la retrocessione, riescono a piegare la resistenza del Pordenone al “Provinciale” con un sonoro 3-0. Nella prima frazione di gioco, a sbloccare il risultato è Coulibaly, poi nella ripresa arriva la doppietta di Pettinari (seconda rete siglata dal dischetto). Punti preziosi per il Trapani che coglie il sesto risultato utile di fila salendo a quota 28 punti in classifica, mentre gli ospiti rimangono fermi a 46.

