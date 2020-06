CAMPLONE: ultimo giorno di contratto con il Catania

“Per gli allenatori ed i preparatori atletici titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 l’estensione al 31 agosto 2020 del tesseramento e del contratto economico, da riproporzionarsi – come regola generale – secondo i parametri economici del contratto al 30 giugno 2020, tenendo in ogni caso conto della attività effettivamente prestata e da prestarsi in squadra fino al termine della stagione, è subordinata alla sottoscrizione di apposito modulo federale fra le Parti”. E’ quanto indica il nuovo regolamento base della FIGC in tema di contratti in scadenza per allenatori e preparatori atletici.

Oggi per il tecnico Andrea Camplone è l’ultimo giorno di vincolo contrattuale con il Calcio Catania, dopo l’esonero materializzatosi lo scorso anno a seguito del mortificante 5-0 di Vibo Valentia. Nessuna estensione del legame con la società rossazzurra e, pertanto, da mercoledì 1 luglio l’allenatore pescarese sarà libero di trattare con qualsiasi club.

