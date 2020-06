CATANIA IN CAMPO PER I PLAY OFF: sondaggio chiuso, scelta giusta per gran parte dei votanti

Il Catania ha deciso di prendere parte agli spareggi promozione, malgrado le innumerevoli difficoltà finanziarie. A proposito della partecipazione del Catania ai Play Off, abbiamo chiesto ai tifosi se fossero d’accordo a ritornare in campo in un momento così delicato sul fronte societario. Ebbene quest’oggi archiviamo il sondaggio proposto, pubblicando i risultati definitivi sulla base delle preferenze espresse

Sì, giusto provare a giocarsi le proprie carte ai Play Off 70%

Li avrei giocati solo acquisendo la certezza di salvare la matricola 16%

In queste condizioni è una scelta sbagliata 11%

Non avrei giocato i Play Off a prescindere da tutto, questo è un campionato falsato 3%

Un’ampia fetta di votanti si dice, pertanto, favorevole. Scelta giusta, quella di tornare a sudare sul rettangolo verde rispettando i protocolli sanitari imposti. Percentuale a favore di tale opzione che sarebbe schizzata all’86% se fosse stata acquisita la certezza di salvare la matricola.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***