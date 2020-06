CATANIA: prestiti Angiulli e Sarno, la situazione

Tra i giocatori che il Catania ha ceduto a titolo temporaneo in questa stagione spiccano i nomi di Federico Angiulli e Vincenzo Sarno. Cosa cambia, alla luce della pubblicazione ufficiale delle linee guida ad opera della FIGC? Nel caso del centrocampista ora in forza alla Sambenedettese, continuerà ad essere regolarmente un tesserato rossoblu fino al termine della stagione (prestito secco). Idem Sarno con la Triestina. In questo caso, però, il contratto firmato a gennaio includeva l’obbligo di riscatto del cartellino al raggiungimento di 5 presenze. A tal proposito lo slittamento della scadenza contrattuale e l’interruzione del campionato, disputando direttamente i Play Off, muta di poco la sostanza. Nel senso che i gettoni di presenza verranno conteggiati regolarmente nel corso degli spareggi promozione. Affinchè il riscatto del club alabardato divenga automatico, però, è necessario che Sarno scenda in campo e riesca ad accedere al turno successivo dei Play Off. Mentre Angiulli, quindi, farà rientro alla base una volta conclusa la stagione (valutando successivamente il futuro), per Sarno c’è la possibilità di essere interamente riscattato dalla Triestina a breve.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***