CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Biagianti e Lodi ribaltano la Paganese

Il 2-1 in rimonta sulla Paganese datato domenica 17 febbraio 2019 fu la vittoria della vecchia guardia: Marco Biagianti e Francesco Lodi con i loro gol trascinarono gli etnei al successo sulla coriacea formazione campana.

Il Catania, schierato da mister Sottil con il modulo 4-3-3, giocò per lunghi tratti con il freno a mano tirato. Il vantaggio azzurrostellato siglato da Capece direttamente su calcio di punizione dopo appena cinque giri di lancette suonò come un preoccupante campanello d’allarme. Fu una botta da fuori area di Biagianti al 7′ a ristabilire la parità in campo (1-1).

Manneh seminò più volte il panico tra le maglie della retroguardia ospite con Curiale e Marotta a scambiarsi continuamente la posizione per non dare punti di riferimento agli avversari. Tra le occasioni più significative del primo tempo si ricordano un insidioso tiro-cross di Baraye, una conclusione da lontano di Angiulli e un colpo di testa Manneh da posizione ravvicinata, tutti tentativi che si risolsero con un nulla di fatto.

La manovra rossazzurra poté contare sulla spinta propulsiva dei due terzini Calapai e Baraye, ciò nonostante la squadra non fu in grado di capitalizzare la quantità di gioco prodotta. Fu Francesco Lodi a sbrogliare la matassa con una conclusione di sinistro che si insaccò all’angolino (57′). Successivamente il Catania non rinunciò ad attaccare, seppur con scarsa incisività. La Paganese fece capolino dalle parti di Pisseri all’80’: colpo di testa di Parigi a lato. Poco prima del 90′ il Catania sfiorò il terzo gol con il subentrante Di Piazza, poi non accadde più nulla fino al fischio di chiusura.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

