CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, Lodi dal dischetto piega la Sicula Leonzio

Bastò un penalty trasformato con successo da Francesco Lodi per piegare le timide resistenze della Sicula Leonzio nella sfida giocata allo stadio “Angelo Massimino” il 20 aprile 2019. Il Catania ottenne il massimo risultato con il minimo sforzo in un match di fine campionato.

La gara non evidenziò contenuti tecnico-tattici rilevanti. I ritmi della contesa rimasero bassi per tutti i 90′, con il Catania che provò comunque a verticalizzare il proprio gioco. La prima occasione importante la ebbero gli ospiti: Biagianti anticipò D’Angelo in area piccola (5′). Al 12′ i rossazzurri fecero capolino dalle parti di Polverino: Manneh colpì l’esterno della rete servito da Marchese.

Sarno e Marotta costruirono l’azione stilisticamente più bella di tutta la partita: 1-2 di tacco cui seguì la debole conclusione dell’attaccante napoletano (22′). Al minuto 23 Lodi pescò in profondità Marchese, quest’ultimo calciò al volo di sinistro ma si vide respingere il tentativo di prima intenzione. Al 30′ la rasoiata di Sarno venne accompagnata a fondo campo dal portiere lentinese, poi non successe più nulla fino all’intervallo.

L’argentino Llama, schierato da Novellino in posizione di mezzala, provò a creare superiorità numerica sulla trequarti avversaria. Al 51′ un contatto in area lentinese tra Marano e Calapai venne sanzionato con il penalty in favore del Catania. Polverino intuì la direzione del tiro di Lodi ma non riuscì ad evitare il gol dell’1-0. La Sicula Leonzio non fu incisiva (unico rischio corso da Pisseri su calcio di punizione), mentre il Catania non pigiò il piede sull’acceleratore e alla fine riuscì a conquistare l’intera posta in palio.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

