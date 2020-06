CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, i rossazzurri soffrono ma domano la Virtus Francavilla

Vittoria sofferta ma meritata quella ottenuta dal Catania contro la Virtus Francavilla in occasione dell’esordio casalingo in campionato. Francesco Lodi e Vincenzo Sarno rimontarono il gol del vantaggio francavillese, permettendo alla squadra di mettere ulteriore fieno in cascina in termini di punti.

Mister Camplone proseguì sul solco del 4-3-3 (attendendosi progressi sul piano del gioco) pur dovendo fare i conti con un avversario scorbutico, che scese in campo senza alcun timore reverenziale nei confronti dei rossazzurri. La Virtus realizzò il gol del momentaneo 0-1 dopo un avvio equilibrato: Perez “gelò” il Massimino indirizzando il pallone di testa all’altezza del primo palo. Successivamente il Catania sia affacciò timidamente in area francavillese e pervenne al pareggio per merito di Lodi, il quale trasformò con successo un penalty accordato dal direttore di gara per fallo commesso dal difensore Tiritiello su Welbeck (38′).

Nel secondo tempo gli etnei presero in mano l’iniziativa, provando a dare profondità al proprio gioco. Al 54′ Di Piazza si vide sbarrare la strada dall’uscita del portiere Costa, il quale al 62′ non riuscì a trattenere invece un sinistro di Sarno ben calibrato (2-1). Dopo aver completato la rimonta, il Catania si limitò ad amministrare il risultato mentre la Virtus non riuscì ad organizzare una reazione. Tuttavia, quando ormai stavano scorrendo i titoli di coda del match, Zenuni calciò alto da pochi passi con grande rammarico di parte francavillese. I rossazzurri conquistarono altri tre punti, tracciando il solco di un positivo avvio di campionato.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Catania-VirtusFrancavilla 2-1 #CataniaVirtusFrancavilla 2-1 – highlights Posted by Calcio Catania on Sunday, 1 September 2019

