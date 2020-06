CATANIA – SIGI (sondaggio chiuso): come finirà? Popolo rossazzurro spaccato in due

Giorni, settimane, mesi di ansia e tante chiacchiere ma poche risposte concrete. Tifosi che continuano ad attendere novità sul futuro del Calcio Catania, in uno dei momenti più delicati della storia rossazzurra. Ad oggi, SIGI SpA è l’unico gruppo ad avere manifestato concreto interesse a rilevare le quote della società dell’Elefante presentando un’offerta reale. Dopo una lunga attesa, la trattativa è destinata a concludersi positivamente oppure c’è da essere pessimisti?

L’esito del sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com indica un clima di profonda incertezza nella tifoseria, spaccata nettamente in due in termini percentuali. Il 50% dei votanti, infatti, ritiene che la SIGI rileverà le quote del club rossazzurro mentre il restante 50% è formato da un 29% che “vede” il fallimento, un 17% che immagina un Catania ancora tra le mani di Finaria ed una sparuta minoranza composta dal 4% che lascia aperta la possibilità di una cessione ad altri soggetti. I tifosi, in cuor loro, sperano che si possa trovare una soluzione ma il tempo stringe e bisogna imprimere un’accelerata.

