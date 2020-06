CATANIA: Valentin Carboni all’Inter permetterà il pagamento degli stipendi

Il Catania continua a fare cassa attraverso i giovani prodotti da Torre del Grifo Village. Ceduto all’Inter il promettente Franco Carboni, come riportato nei giorni scorsi è inoltre destinato al club milanese il talentuoso fratello Valentin (nella foto con la maglia degli argentini del Lanús, ndr) con una buona plusvalenza per le casse societarie rossazzurre che permetterà di pagare gli stipendi di giocatori e staff tecnico. Va ricordato che anche il papà Ezequiel, ex centrocampista del Catania ed attuale tecnico della Berretti etnea, dovrebbe passare all’Inter in qualità di osservatore.

