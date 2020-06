CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: precedenti. Di Grazia, Tedeschi, Lodi e Sarno in gol per i rossazzurri

Quattro vittorie di misura sui biancazzurri ottenute al “Massimino”

Quello in programma la prossima settimana sarà il quinto confronto assoluto tra Catania e Virtus Francavilla nel capoluogo etneo. In precedenza la formazione rossazzurra era riuscita ad imporsi superando sempre con un gol di scarto la compagine pugliese.

Sul tabellino dei marcatori figurano Di Grazia, Tedeschi, Lodi (2 volte) e Sarno, quest’ultimo autore del gol che ha deciso la sfida più recente, ribaltando lo svantaggio iniziale causato dalla realizzazione di Perez, unico giocatore della Virtus ad essere andato a segno nella storia al “Massimino”. L’anno precedente la squadra allora allenata da mister Sottil ebbe la meglio soltanto nel finale di partita, grazie a un penalty trasformato con freddezza da Lodi. Prima ancora, altri successi sofferti per i rossazzurri (sotto la gestione Lucarelli e Pulvirenti) che proveranno a superare l’insidioso ostacolo anche martedì, avendo due risultati su tre a disposizione per accedere al turno successivo dei Play Off.

BILANCIO PRECEDENTI IN SICILIA:

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 0

Vittorie Virtus Francavilla: 0

Gol Catania: 5

Gol Virtus Francavilla: 1

Differenza reti: +4

Lega Pro 2016-17 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2017-18 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2018-19 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie c 2019-20 Catania 2-1 Virtus Francavilla

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DEGLI ULTIMI TRE CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA

Catania-VirtusFrancavilla 2-1 #CataniaVirtusFrancavilla 2-1 – highlights Posted by Calcio Catania on Sunday, 1 September 2019

