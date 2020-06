CONTRATTI E PRESTITI – Avv. Delechat: “Chi ha giocatori in scadenza avrà problemi”

Cosa succederà con i calciatori in prestito e in scadenza di contratto? Persistono i dubbi in materia. Ludovic Deléchat, avvocato di diritto sportivo ed ex capo del dipartimento legale della FIFA, interviene sul tema ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Chi ha tanti giocatori in prestito potrà avere dei problemi. Sto aiutando qualche società per risolvere questi problemi, è vero che se non c’è il consenso del club che ha mandato il giocatore in prestito deve tornare alla base il 30 di giugno. Potrebbe essere un problema per le competizioni, alcuni club avranno problemi maggiori. La FIFA ha fatto degli incontri, deciso le linee guida in questa maniera e approvato. Penso che abbiano dato responsabilità alle federazioni nazionali, alla FIGC, alle società. La FIFA lavora a stretto contratto con le federazioni nazionali e i club. Se uno è in scadenza e poi ha paura di farsi male perché sta per firmare con un altro club? Non si può prolungare automaticamente e unilateralmente, ci vuole il consenso delle due parti. Diverso è il caso se ci sono condizioni contrattuali che dicono che vale fino alla fine del campionato, senza specificare una data”.

