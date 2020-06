COPPA ITALIA: molti tifosi catanesi salutano con gioia la vittoria del Napoli

Domenica il Napoli si è aggiudicato la Coppa Italia piegando la resistenza della Juventus per 4-2 dopo i calci di rigore allo stadio Olimpico di Roma. Un successo meritato sul campo, come da più parti riconosciuto. Da Catania sono stati fatti pervenire, via social, numerosi messaggi di apprezzamento verso i colori azzurri. Etna e Vesuvio vulcani simbolicamente uniti, a consolidamento di un forte legame da anni esistente tra le due tifoserie. In questi anni di militanza rossazzurra in Lega Pro, tra l’altro, spesso i napoletani non hanno fatto mancare la propria vicinanza al popolo catanese auspicando un pronto ritorno del Catania in Serie A.

“Catania saluta la vittoria del fratello napoletano”, “Godoo, festeggiamo virtualmente con i nostri fratelli”, “Complimenti al Napoli, vittoria strameritata, godo insieme ai fratelli napoletani” sono alcuni dei messaggi pubblicati sulla pagina Facebook dei Liotrizzati, gruppo di tifosi catanesi formatosi quattro anni fa che segue tradizionalmente le partite del Catania dalla Curva Sud del “Massimino”. Ma un pò dappertutto, sui social, si leggono messaggi di sostenitori etnei che condividono la gioia napoletana, elogiando la mentalità espressa dalla squadra di Gattuso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***