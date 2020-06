CORONAVIRUS A CATANIA: casi positivi, confronto con le precedenti settimane. Trend in calo da 28 giorni di fila

Si abbassa in misura ulteriore il numero di persone attualmente contagiate da Coronavirus in Sicilia. Con l’ausilio dei dati forniti dalla Regione, focalizzando l’attenzione aggiornata all’8 giugno sulla provincia di Catania – la più colpita nell’Isola a quota 398 – nell’ultima settimana i positivi accertati al virus sono stati almeno 38 in meno con una media di poco più di 5 casi giornalieri al ribasso. Andò molto meglio la settimana precedente quando si registrò un -24 giornaliero. Il dato, comunque, è in continua decrescita e conferma i progressi decisi delle ultime settimane.

ULTIMA SETTIMANA

Casi: almeno 38 in meno

Media giornaliera positivi: -5.43

DUE SETTIMANE FA

Casi: almeno 168 in meno

Media giornaliera positivi: -24

TRE SETTIMANE FA

Casi: almeno 19 in meno

Media giornaliera positivi: -2.71

QUATTRO SETTIMANE FA

Casi: almeno 45 in meno

Media giornaliera positivi: -6.43

CINQUE SETTIMANE FA

Casi: almeno 13 in più

Media giornaliera positivi: +1.86

SEI SETTIMANE FA

Casi: almeno 13 in più

Media giornaliera positivi: +1.86

SETTE SETTIMANE FA

Casi: almeno 1 in meno

Media giornaliera positivi: -0.14

OTTO SETTIMANE FA

Casi: almeno 33 in più

Media giornaliera positivi: +4.71

NOVE SETTIMANE FA

Casi: almeno 35 in più

Media giornaliera positivi: +5