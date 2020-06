CORONAVIRUS A CATANIA: spiaggia libera n.3 aperta, riordine orario parchi e giardini pubblici

Ha aperto i battenti stamattina alle ore 8 la spiaggia libera comunale n.3, completamente riorganizzata per i distanziamenti anti Covid19 e con numerose avvertenze per i bagnanti, che all’ingresso vengono tutti registrati.

La spiaggia libera con il coordinamento dell’assessore al mare Michele Cristaldi è stata anche ripulita e attrezzata dei servizi necessari per accogliere i cittadini che vogliono usufruirne senza costi.

“Abbiamo mantenuto gli impegni assunti nonostante le parecchie difficoltà organizzative dovute alle limitazioni anti contagio a cui dobbiamo sottostare – hanno spiegato il sindaco Pogliese e l’assessore Cristaldi – di aprire per tempo gli spazi comunali a cominciare da questa ampia spiaggia che si trova in fondo al viale Kennedy. A metà settimana sarà la volta della spiaggia libera n.2 che sarà attrezzata anche per accogliere gli amici a quattro zampe e infine aprirà la spiaggia libera n.1”.

Nella spiaggia libera sono esposte ben visibili le avvertenze sulle distanze tra i bagnanti e sui divieti alle attività che possono creare assembramenti.

Col ritorno graduale alla normalità, inoltre, il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella, ha emanato un’ordinanza che riordina la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei parchi pubblici cittadini al fine di armonizzare le disposizioni emanate nel passato, prossimo per l’emergenza Covid-19, ma anche remote nel tempo, che andavano rese coerenti con le mutate esigenze.

In dettaglio nel periodo estivo dal 01 maggio al 31 ottobre, rimarranno aperti dalle ore 07.00 fino alle 20,00 gli spazi a verde recintati e soggetti ad apertura e chiusura cosi denominati Bastione degli Infetti; Boschetto Plaia (momentaneamente chiuso per lavori); Parco degli Ulivi; Parco Fenoglietti; Parco Gemmellaro, Parco Ghandi, Parco Gioeni, Parco Madre Teresa di Calcutta e Villa Pacini. Gli stessi parchi nel periodo invernale, vale a dire dal 01 novembre al 30 aprile: apertura ore 07.00 – chiusura ore 19,00.

Il Giardino Bellini, per il suo particolare interesse storico culturale chiuderà tutti i giorni alle ore 20,00 in orario invernale, e alle ore 22.00 in orario estivo, fermo restando l’apertura alle ore 7,00.

