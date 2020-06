CORONAVIRUS – Ministro Salute: “Mascherine e distanziamento sociale fino a quando non avremo un vaccino”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza durante un forum online su corriere.it parlando della fase 3 della pandemia di Coronavirus:

“L’uso delle mascherine, il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani sono le tre regole fondamentali che dovremo continuare a seguire fino a quando non avremo un vaccino, che ci metterà in sicurezza. I bilanci vanno fatti alla fine, e purtroppo non siamo alla fine. Il virus circola, ancora le persone perdono la vita, dobbiamo sentirci dentro questa sfida, se pensiamo che la battaglia è vinta rischiamo di commettere errori: il Paese è ripartito, come è giusto che sia, ma servono cautela e prudenza. Vinceremo la battaglia solo quando ci sarà un vaccino sicuro, capace di dare una risposta vera a tutti i nostri concittadini”.

