CURIALE: “Play Off, non abbiamo niente da perdere. Combatteremo su qualsiasi campo per realizzare il nostro sogno”

Via Instagram, l’attaccante del Catania Davis Curiale suona la carica in vista dei Play Off:

“Cosa significa per me il calcio? Per me significa sacrifici, gioie, dolori, emozioni, brividi, adrenalina, sofferenze, passione ecc… Ho cercato sempre di inseguire il mio cuore, non mi sono tirato mai indietro quando vedevo il pallone rotolare, ho giocato in condizioni pessime durante la mia carriera, con infiltrazioni con la tibia fratturata, senza unghia, con il crociato lesionato, con stiramenti, febbre, placche alla gola. Sono cresciuto nella fredda Germania, giocando con i miei amici per strada con il gelo, con la pioggia e con la neve. Come calciatore non posso piacere a tutti, ma come persona nessuno può dirmi niente, ho sempre guardato in faccia le persone dicendo sempre quello che pensavo, a volte anche a discapito mio, ma posso camminare sempre a testa alta. Questa è la settima volta che partecipo ai play-off, per me è una partita importante che può cambiare una stagione se non il proprio futuro. Partiremo sicuramente sfavoriti, ma questa volta non abbiamo niente da perdere e combatteremo con chiunque su qualsiasi campo. Sentiamo la vicinanza della nostra gente e cercheremo di realizzare il nostro sogno! °DC11”.

