CURIOSITA’ SOCIAL: Campionato degli stemmi, logo Catania sconfitto in semifinale. Vince il rossonero del Foggia

Il popolo di Faceboook, attraverso la pagina Bandiere e stemmi del calcio, ha indicato il logo del Foggia come il più bello delle squadre italiane (dalla Serie A alla D). La competizione tra i loghi delle società calcistiche si è svolta a colpi di emoticon: a ogni stemma corrispondeva una emoticon che poteva essere utilizzata dagli utenti per fornire la propria preferenza.

A conclusione di un lungo torneo – suddiviso inizialmente in 32 gruppi da 4 compagini ciascuno con le prime di ogni girone che accedevano alla fase a eliminazione diretta – i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio in finale sul Palermo. Nel turno precedente, dopo un’autentica guerra di voti caratterizzata da continue rimonte, il Foggia l’ha spuntata in extremis sul Catania. Il logo del club rossazzurro aveva in precedenza estromesso gli stemmi di Union Feltre, Cagliari e Potenza. Prima ancora si era nettamente imposto nel girone di qualificazione al cospetto dei loghi di Albinoleffe, Imolese e Adriese.

