ELEVEN SPORTS: riprende l’abbonamento congelato durante il lockdown

Nota ufficiale piattaforma Eleven Sports

Dopo il periodo di lockdown che ha messo a dura prova tutti, finalmente è giunto il momento per le nostre squadre del cuore di tornare in campo.

Dopo le promozioni di Monza, L.R.Vicenza e Reggina, ci sono altri importanti verdetti da decidere: la quarta promozione in Serie B e le retrocessioni in Serie D, senza dimenticare l’appuntamento con la Coppa Italia.

Sempre al fianco della Lega Pro, Eleven Sports trasmetterà in esclusiva tutte le gare di play off, play out e Coppa Italia che quest’anno, dopo tre mesi di stop forzato, rappresentano il momento più atteso della stagione. Le partite purtroppo saranno disputate a porte chiuse e ciò ci responsabilizza ancor più del solito perché vogliamo farti vivere attraverso le nostre immagini tutte le emozioni di questa esaltante fase finale di stagione.

Durante il periodo di lockdown, come annunciato, abbiamo congelato il tuo abbonamento che quindi riprenderà a decorrere solo ora con la rimanenza dei giorni a cui avevi diritto al momento dell’interruzione del campionato. Al termine di questo periodo il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 4,99€ (salvo disdetta che potrai effettuare in ogni momento accedendo al tuo profilo personale sul sito www.elevensports.it ).

Buona visione con l’offerta contenutistica di Eleven.

