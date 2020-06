FUTURO CATANIA: angoli smussati, Sigi e Finaria mai così vicine ma bisogna pazientare ancora

No ai facili entusiasmi, ma la consapevolezza che qualcosa si muove. Il passaggio di consegne in seno al Calcio Catania dipende dalla pubblicazione del bando, lo diciamo e lo ripetiamo da giorni. In questo senso fa ben sperare il punto d’intesa raggiunto tra le parti in occasione di un incontro sviluppatosi domenica alla presenza del primo cittadino Salvo Pogliese. Finaria aveva inizialmente richiesto una cifra almeno 3-4 volte superiore al milione di euro proposto da Sigi. Pretesa che si sarebbe potuta ammorbidire solo attraverso l’inserimento di varie clausole, pronte a scattare al verificarsi di determinate condizioni. Proprio in relazione alle clausole, a Sigi sono pervenute maggiori certezze sui parametri economici di riferimento smussando gli angoli lacunosi.

Dopo mesi di lunghe distanze, finalmente Sigi e Finaria si avvicinano. E’ questa la novità più rilevante. In tale contesto la società promossa dal dottor Pagliara ha dato la propria disponibilità ad affrontare spese di trasferta, costi di gestione dei Play Off e fornire un supporto concreto per quanto concerne le mensilità di gennaio e febbraio non ancora corrisposte a giocatori, tecnici e dipendenti (nessun problema per quanto concerne gli stipendi del periodo successivo con le entrate derivanti dalla cessione di Valentin Carboni e altri giovani). Finaria riceverà anche una percentuale (pare del 30-33%) sulla vicenda legata ad un possibile risarcimento legato al fronte dei diritti tv risalente ai tempi del Catania in Serie A. Ed è in via di risoluzione il nodo Torre del Grifo Village, con Sigi subentrante nell’ambito della garanzia fideiussoria richiesta dal Credito Sportivo (ricercando la soluzione più adatta sulle modalità di pagamento).

Adesso la palla passa alla proprietà che, avendo ricevuto dalla ormai ex cordata la nuova offerta, dovrà assicurarsi di recapitarla al Tribunale, il quale pubblicherà in seguito il bando. E’ auspicabile che tutto questo possa avvenire in settimana, di certo non si concretizzerà a giorni la cessione del club proprio perchè la procedura competitiva richiede delle tempistiche ben precise da soddisfare. Tempistiche nel corso delle quali si verificherà anche l’eventuale interesse di altri soggetti ad acquisire il Catania (ipotesi difficile ma meglio non escludere sorprese). Luglio sarà il mese decisivo per mettere la parola fine. Intanto si respira un clima un tantino più sereno, serve ancora massima prudenza e pazienza per delineare il futuro del Calcio Catania.

