DI GRAZIA: “Voglia di riscatto, non vedo l’ora”

Scalpita per giocare l’attaccante del Pescara, ex Catania, Andrea Di Grazia:

“Voglia di ritornare, voglia di riscatto, voglia di dare un senso a questi 3 mesi passati a casa!!! Tra poco si ritorna in campo.. NON VEDO L’ORA . . . If you want.. you can!!!”, le parole del giocatore via social.

Il catanese classe 1996 ha un contratto che lo lega al club biancazzurro fino a giugno 2022. In questa stagione ha totalizzato sin qui 9 presenze tra Serie B e Coppa Italia, mettendo a segno un gol ad agosto in Coppa contro il Cittadella. Dopo tanto tempo d’inattività, un Di Grazia smanioso di dare fino in fondo il proprio contributo alla causa pescarese.

