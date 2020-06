LA DOMENICA ALLO STADIO: “Catania, una passione che non si spegne. Torneremo”

“Una passione che non si spegne. Due colori che sono la nostra stessa vita. Torneremo. Perché non ce ne siamo mai andati”. E’ il post pubblicato da La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania.

In un momento in cui il calcio italiano è fermo e l’Elefante lotta fuori dal campo per la sopravvivenza, i tifosi rossazzurri non sono fisicamente presenti allo stadio ma con testa e cuore sono tutti lì, auspicando la salvezza della matricola 11700 ed il rilancio in grande stile che la piazza merita.

