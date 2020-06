DA ‘LA SICILIA’: Astorina fiducioso in vista dei Play Off. Sigi pronta ad alzare l’offerta

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mister Cristiano Lucarelli ha a disposizione l’intero gruppo – ad eccezione di Davide Di Molfetta – quando si avvicinano i Play Off. A proposito di spareggi, all’interno del quotidiano si leggono alcune dichiarazioni dell’Amministratore Unico Gianluca Astorina: “Possiamo sicuramente fare la nostra parte, la squadra è tranquilla e questo rappresenterà un vantaggio”. Astorina che, tra l’altro, è impegnato sul fronte della cessione del Calcio Catania. Nell’ambito del tanto atteso bando, non ancora pubblicato (previste novità per la prossima settimana) dopo che Finaria ha presentato istanza per l’avviamento della procedura competitiva, su La Sicilia si legge che la Sigi alzerà l’offerta presentando un piano industriale che dovrebbe essere accettato dai commissari.

