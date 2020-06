DA “LA SICILIA”: bando vendita Catania pubblicato entro mercoledì/giovedì?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il CdA di mercoledì sera ha deliberato la disponibilità da parte di Sigi SpA di ritoccare ulteriormente l’offerta d’acquisto del Catania, in caso di necessità. Secondo quel che è trapelato nelle ultime ore, il bando per la vendita del club dovrebbe essere effettuato tra mercoledì e giovedì della prossima settimana. Il prezzo fissato come base d’asta – su istanza già presentata da Finaria – sarebbe pari a 1.3 milioni di euro, insomma 300 mila euro in più rispetto all’offerta iniziale della Sigi. Bisognerà leggere attentamente il bando per comprendere anche in quale meccanismo s’inseriscano le clausole poste da Finaria.

