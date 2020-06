LIGORIO: “Virtus Francavilla, a Catania si può sognare…”

Ex dirigente della Virtus Francavilla, Mimmo Ligorio dà speranze ai biancazzurri in vista della trasferta di Catania, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

“Io credo, conoscendolo, che il presidente Magrì non giocherebbe neanche in serie A per la salvezza: è un imprenditore molto ambizioso e oculato negli investimenti. La sfida col Catania evoca già grandi ricordi come la vittoria in zona cesarini qui a Francavilla con il gol di Nzola, una partita che resterà negli almanacchi per le prossime generazioni. Le gare si giocano in gara unica e a porte chiuse, quindi il fattore campo conterà poco, si può azzardare qualche sogno brillante e sperare che la condizione sia la migliore per i ragazzi di Trocini”.

