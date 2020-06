LIOTRIZZATI: “Futuro Catania, siamo stanchi e nauseati. Tifosi unici a pagare conseguenze di un eventuale brutto finale”

Il tempo passa, tifosi sempre più stanchi ad attendere notizie confortanti sul fronte societario in casa rossazzurra. Stanchezza esplicitata via Facebook anche dai Liotrizzati, gruppo di tifosi che segue le partite del Catania dalla Curva Sud:

“Premesso che quando parliamo o scriviamo lo facciamo a titolo personale e mai per conto terzi, esterniamo la nostra stanchezza…. Siamo stanchi e nauseati di tutto ciò che respiriamo da ormai troppo tempo. In ultimo si aggiungono le vicissitudini per la cessione.

Siamo stanchi di un padre padrone che ormai ha perso la bussola del buon senso e tiene ancora in ostaggio il Catania per vili tornaconti personali , siamo stanchi di procedure, tribunali e simili e delle loro asettiche tempistiche pachidermiche e di alcune loro scelte che stridono col buon senso e con la logica. Siamo stanchi infine di un’acquirente, fin’ora l’unico, che abusa del bon ton e della buona creanza.

Sembra che gli unici a farsi il sangue acqua e a farsi il fegato marcio siamo solo noi tifosi, gli unici che si preoccupano di avere ancora un futuro, gli unici che sempre si sono esposti e gli unici ad aver preso sempre una posizione. E saremo gli unici a pagare le conseguenze di un eventuale brutto finale.

Veramente, ci siamo rotti le palle di tutte queste moine, di tutti questi pupari e di tutti questi figuranti”.

