LUCARELLI: merita la riconferma, al di là dei Play Off? I risultati aggiornati del sondaggio

Mentre si lavora sull’extra campo per salvaguardare il futuro del Calcio Catania, la squadra è impegnata sul rettangolo verde in ottica Play Off. Mister Cristiano Lucarelli proverà a giocarsi fino in fondo le sue carte, dando la propria disponibilità a proseguire il suo operato alle pendici dell’Etna. Vedremo se la società sarà dello stesso avviso. Sull’argomento, ci piace conoscere il parere dei tifosi. Il tecnico livornese è meritevole della riconferma sulla panchina rossazzurra? Questi i risultati aggiornati del sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Sì, 94%

No, 2%

Solo se il Catania sarà protagonista ai Play Off, 4%

