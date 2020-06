MAZZARANI: ancora Play Off, nella mente torna quel rigore maledetto…

Contratto biennale e passaggio dalla Salernitana al Catania a titolo definitivo la scorsa estate per un giocatore che, nel 2018, aveva lasciato mestamente la Sicilia fallendo il calcio di rigore decisivo in semifinale Play Off con la Robur Siena. Un penalty maledetto che gettò nello sconforto totale un’intera città. Per Andrea Mazzarani fu l’interruzione di un percorso caratterizzato comunque da un bel bottino di gol tra campionato e Coppa Italia. Reti, peraltro, spesso pesanti per le sorti del Catania sia in casa che fuori. Come non citare, nella stagione 2017/18, i gol-vittoria sui campi di Cosenza, Siracusa e Castellammare di Stabia risolvendo partite tutt’altro che agevoli per i rossazzurri.

Mazzarani è tornato speranzoso di riscattare la grande amarezza di due anni prima e di farsi perdonare quell’errore dal dischetto ancora indigesto. Se il Catania avesse superato lo scoglio senese, chissà cosa sarebbe accaduto in finale al cospetto del Cosenza. Tuttavia con i se e con i ma non si fa la storia. Oggi l’Elefante, seppure in una stagione costellata di problemi di ogni tipo sul fronte extra campo, partecipa nuovamente ai Play Off e Mazzarani vuole esserci per provare a dare un taglio netto al passato e firmare un’impresa. Non resta che attendere il responso del rettangolo verde per capire cosa succederà in questi Play Off atipici, nel contesto di un’annata comunque vada impossibile da dimenticare per la lunghissima serie di ostacoli trovati lungo il percorso.

