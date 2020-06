MILLESI: “Catania, sogno realizzato ma professionalmente pessima scelta. Mascara ragazzo d’oro”

Catanese ed ex Catania, Francesco Millesi commenta brevemente i suoi trascorsi in rossazzurro, il sapore particolare dei derby Catania-Palermo e spende parole d’elogio nei confronti di Giuseppe Mascara:

“Catania per me è stato un sogno da bambino che ho realizzato nella massima serie, professionalmente una pessima scelta per ovvi motivi che non cito anche perché sarei ripetitivo – le parole rilasciate a magazinepragma.com – Derby Catania-Palermo? E’ anche bello vedere i miei colori vincerli certi derby, esempio Catania Palermo 3-1 (2/12/07) oppure Catania Palermo 2-0 (18/10/08), la vittoria più bella Palermo Catania 0-4 (01/03/09) o l’altro 4-0 del 3/04/11. Che ricordi ho di Mascara? Peppe Mascara è stato un grande calciatore, poteva anche raccogliere di più per le qualità ma comunque ha avuto la fortuna di essere sempre stato messo nelle condizioni di esprimersi. Magari altri calciatori non hanno questa fortuna di avere una proprietà che ti lascia esprimere… inerente alla persona c’è poco da dire se non quello di essere speciale, un ragazzo d’oro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***