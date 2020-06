MILLESI: “Maglia Catania prestigiosa, si dovrebbe essere felici giocando anche gratis. Sorpresa Play Off”

L’ex Catania Francesco Millesi commenta a tuttoc.com gli striscioni apparsi in città contro il patron Antonino Pulvirenti e la situazione del Catania, con alcuni giocatori che potrebbero non garantire la loro presenza in campo:

“Il responsabile in questi casi è il capo famiglia e dunque è lecito che ci siano dei malumori anche se va ricordato che ha portato questa squadra in Serie A per tanti anni, con grandi allenatori e calciatori. Credo che si troverà una soluzione per poter uscire da questo incubo. Che il Catania possa fare i playoff è una sorpresa. Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, è un buon segnale anche se conosciamo la situazione attuale che non è per niente facile. Bisogna stringersi ancora di più alla squadra, c’è un obiettivo chiamato playoff che potrebbe permettere di rimettere tutto in ordine”.

“C’è da capire questi ragazzi, perchè il calciatore vive del suo stipendio. Se gli viene a mancare, tanti non hanno le forze per far fronte alle spese di tutti i giorni, quindi è normale che vengano chiesti gli arretrati per poter tornare a fare il proprio lavoro. Ogni professionista però dovrebbe essere felice di fare i playoff giocando anche gratis, con una maglia prestigiosa come quella del Catania. Per il giocatore si tratta comunque di una vetrina importante per la propria carriera”.

