DI MOLFETTA: il no al ritorno a Torre del Grifo è definitivo?

Sembra che Davide Di Molfetta non abbia intenzione di effettuare alcun passo indietro. La società ha dato rassicurazioni alla squadra sul pagamento degli stipendi nel più breve tempo possibile, ma l’ex attaccante del Piacenza continua ad esigere il pagamento degli arretrati nell’immediato e non pare disposto a fare dietrofront. Ad oggi è l’unico calciatore del Catania a non presenziare a Torre del Grifo Village in vista dei Play Off. Difficilmente ci saranno ripensamenti la prossima settimana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***