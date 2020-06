NODO STIPENDI: società ha dato rassicurazioni ai giocatori, ma le promesse andranno mantenute

Non ci si annoia mai in casa Catania. Ai tanti problemi di questo periodo si è aggiunta nei giorni scorsi l’incognita sulla partecipazione ai Play Off. Mercoledì, attraverso una nota ufficiale, è arrivata la conferma che anche i rossazzurri figureranno tra le formazioni partecipanti. L’intento dell’attuale proprietà – che ha raggiunto l’accordo con il ‘Garibaldi’ per la fornitura dei tamponi e non dovrebbero esserci problemi di autorizzazione da parte del Tribunale per il sostegno delle spese per il rispetto del protocollo sanitario – è sempre stato quello di provare a disputare gli spareggi, ma molti giocatori opponevano resistenza per via dei mancati adempimenti di gennaio e febbraio.

La situazione, adesso, in linea teorica è stata chiarita. Nel senso che la società ha promesso ai calciatori (alcuni dei quali si sono già rivolti al Collegio Arbitrale per chiedere lo svincolo, ndr) la risoluzione del problema, pagando gli stipendi dovuti. Occorrerà, adesso, tradurre le parole in fatti. Anche perchè, qualora la squadra si rifiutasse di scendere in campo, il Catania riceverebbe sconfitta a tavolino e sanzioni. Oltre che rimedierebbe una figuraccia inenarrabile.

