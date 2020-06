NOVELLINO: “Vedrei bene Caserta a Palermo. I rosanero saranno la squadra da battere”

Futuro di Fabio Caserta sulla panchina del Palermo? L’ex Catania e Palermo Walter Novellino lo vedrebbe di un occhio alla guida del club rosanero, attraverso un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

“Quando lo affrontai da tecnico rossazzurro lo scorso anno? Ricordo bene quella partita. Vincemmo 1-0 grazie ad un rigore trasformato all’inizio del match da Lodi, ma la singola partita non vuol dire nulla. La Juve Stabia dominò quel campionato e fu meritatamente promossa in Serie B, soprattutto grazie all’ottimo lavoro svolto da Caserta. È un ragazzo intelligente, umile e preparato. Anche quest’anno in B ,la sua Juve Stabia esprime un bel calcio. La sua carriera d’allenatore è iniziata in modo promettente. Sta facendo davvero molto bene. È giovane e motivato, ha carattere, conosce la categoria, pratica un 4-3-3 giudizioso e molto piacevole, un calcio bello anche a vedersi. A Palermo lo vedrei molto bene. Vincere non è mai facile, il campionato è tosto. Anche il Palermo troverà tante difficoltà perché ci sono società organizzate, ambienti caldi e tanti giocatori bravi. E poi sarà la squadra da battere. Servirà la mentalità giusta per fare centro al primo colpo”.

