OBBEDIO: “Le Serie C dei vari campionati esteri riprendono, perchè anche in Italia non dovrebbe essere così?”

L’ex calciatore del Messina Antonio Obbedio, da qualche anno Direttore Sportivo – reduce dall’esperienza vissuta alla Lucchese con una salvezza ottenuta sul campo – ha analizzato la situazione nel campionato di Serie C, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Le Serie C dei vari campionati stranieri, vedi Germania, Spagna e Inghilterra stanno piano piano riprendendo, non vedo perché non si debba tornare in campo qui: anche la Francia sta pensando di fare qualche passo indietro dopo lo stop deciso. Il Presidente del Consiglio Conte ha detto che dobbiamo imparare a convivere con il virus, e questo vuole dire anche tornare a lavorare, per di più di fronte alla curva dei contagi che per fortuna sta scendendo: il calcio professionistico è un lavoro. Ho avuto modo di confrontarmi con addetti ai lavori, e i protocolli sanitari non hanno costi così elevati come si dice, e sono per altro portati in detrazione: inoltre la C ha anche avuto tante agevolazioni, come cassa integrazione, scadenze slittate. Direi che i playoff si possono disputare”.

