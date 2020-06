DA PALERMO: “Biondi potrebbe essere adatto alla causa rosanero”

Le parole riportate in alto non provengono dalla bocca di un dirigente rosanero ma dal portale tifosipalermo.it. La testata giornalistica palermitana, con riferimento ai giovani talenti che si sono messi in mostra in questo campionato di Serie C, indica anche l’esterno del Catania Kevin Biondi. Nell’ottica di allestire una rosa competitiva e composta da un buon mix di giovani promettenti e giocatori di esperienza, in vista della prossima stagione il profilo di Biondi viene visto come adatto alla causa rosanero.

Ricordiamo che in questi mesi Biondi ha attirato su di sè le attenzioni di diverse società di Serie B e C. Già a gennaio era molto concreta la possibilità di un trasferimento in cadetteria per il ragazzo catanese classe 1999, ma non si verificarono tutti i presupposti affinchè questo avvenisse. Adesso, in casa Catania, il pensiero è rivolto in primis alla evoluzione delle dinamiche giudiziarie. Da queste passano le ambizioni rossazzurre, al momento congelate.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***