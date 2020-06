PELLEGRINO: “Il tempo danneggia sia noi che il Catania, mi appello a un forte senso di responsabilità”

Mentre Fabio Pagliara ha fatto chiarezza sull’attuale posizione della Sigi nella trattativa per l’acquisizione del Calcio Catania, Maurizio Pellegrino ribadisce l’importanza del tempo al Corriere dello Sport:

“Gli avvocati nostri e della controparte sono in costante filo diretto e questo lo ritengo positivo, se poi qualcuno ha inteso definire la nostra offerta non all’altezza credo che sia più che legittimo: ne prendiamo atto e rimaniamo in attesa degli sviluppi, i cui tempi e contenuti dovranno comunque essere scanditi dal Tribunale. Il tempo però danneggia sia noi, la Sigi, sia lo stesso Catania. Se ci fermiamo al nostro punto di vista, è chiaro che ogni ora che passa va a influire sul progetto di costruzione del “Mondo Catania”. Dalla costruzione della squadra a tutto il resto. Non è esattamente la situazione migliore”.

“Fra l’altro sembra che da qui a breve si andrà a giocare. Il Catania cosa farà? E’ in grado di affrontare l’impegno? E come? Comprenderete che quando ci sono tutti questi interrogativi non è mai un bene. Io non posso che appellarmi a un forte senso di responsabilità da parte di chi è chiamato a stilare il piano (Astorina, ndr). Mi auguro che non ci si prenda tutti e sessanta giorni. Sarebbe un problema per noi, per i motivi che ho appena spiegato, ma credo che alla fine possa essere un problema anche per lo stesso Catania, che potrebbe ritrovarsi a dover cercare soci o compratori in una situazione da acqua alla gola”.

