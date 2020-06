PLAY OFF CATANIA: tante luci o molte ombre nel percorso? I risultati aggiornati del sondaggio

Si torna in campo, dopo che gli organi federali hanno dato il via libera per la disputa dei Play Off. Il Catania, un pò a sorpresa, ha assunto la decisione di parteciparvi nonostante i problemi finanziari. I bookmakers non indicano la formazione dell’Elefante tra le favorite. Vedremo cosa dirà il campo. Saranno spareggi con tante luci, oppure molte ombre per i colori rossazzurri? Lo abbiamo chiesto ai tifosi, attraverso un sondaggio proposto negli ultimi giorni. Questi i risultati aggiornati:

Durerà poco l’avventura ai Play Off 14%

Il Catania vincerà i Play Off 46%

La squadra sarà tra le protagoniste ma non vincerà gli spareggi 31%

Catania destinato ad uscire subito dai Play Off 9%

