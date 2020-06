PLAY OFF: partita esordio Catania, Telecolor acquisisce pacchetto 2

Con riferimento al pacchetto di diritti audiovisivi per la disputa delle gare valide per i Play Off di Serie C, secondo le norme contrattuali vigenti, l’emittente Telecolor si è aggiudicata i diritti relativi al pacchetto 2 (live Studio/Stadio) con trasmissione in differita della partita d’esordio del Catania. Prevista la possibilità di realizzare in esclusiva collegamenti live dal “Massimino” e interviste in diretta a fine gara. Telecolor potrà inoltre trasmettere integralmente la partita in differita per due volte in un arco temporale di sette giorni dalla data di svolgimento della stessa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***