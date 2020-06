DA REGGIO CALABRIA: “Salandria, voto 6 per il contributo offerto alla Reggina”

Poche volte impiegato nel corso della stagione, prima di essere ceduto al Catania Francesco Salandria ha comunque dato il suo contributo alla causa amaranto. La redazione di reggionelpallone.it gli attribuisce un ‘6’ in pagella, a conclusione del campionato di Serie C che ha visto la Reggina vincere il girone C:

“Prima di passare al Catania nel mese di gennaio, saluta la sua amata maglia amaranto con una lettera da brividi – si legge – L’ennesimo esempio di maturità ed attaccamento di chi sa di aver dato tutto per la causa. Una sola presenza da titolare in campionato, contro la Cavese: non delude, così come non delude quelle poche volte in cui entra in corso d’opera”.

Adesso il centrocampista proverà a dire la sua in vista dei Play Off con la maglia del Catania, dopo avere fornito delle positive risposte in rossazzurro.

