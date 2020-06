RIPRESA ALLENAMENTI: società-giocatori, nuovo tentativo di venirsi incontro. Anche con Di Molfetta

Detto di una serie di giocatori che non si sono presentati al raduno di Torre del Grifo per sostenere visite mediche e primo ciclo di tamponi, almeno la metà di loro dovrebbe raggiungere il centro sportivo nei prossimi giorni. In queste ore, però, si apprende che la società sta provando a trovare una soluzione affinchè mister Lucarelli possa avere l’intero organico a disposizione, o quasi. Una cosa è certa: chi non è ancora deciso a riprendere gli allenamenti in funzione della disputa dei Play Off, vuole delle garanzie da parte della società. In casa Catania si lavora per venirsi incontro. Attenzione anche al caso Di Molfetta. Il giocatore si è rivolto al Collegio Arbitrale per chiedere lo svincolo, ma non è da escludere che possa ritirare la richiesta.

