SALTO IN B: da Marotta a Bellusci, gli ex Catania che festeggiano la promozione

Il Consiglio Federale ha sentenziato la promozione diretta per le squadre prime classificate nei tre gironi di Serie C. Festa, quindi, per Monza, Vicenza e Reggina. I brianzoli hanno autenticamente dominato il campionato con un margine di vantaggio sulla seconda (la Carrarese) di ben 16 lunghezze. Vicenza, invece, a +6 sulla Reggio Audace e Reggina che ha lasciato il Bari distante 9 punti. Momenti di gioia anche per gli ex rossazzurri militanti nelle rispettive squadre.

Pensiamo a Federico Scoppa ed Alessandro Marotta a Vicenza. Quest’ultimo, in particolare, nell’estate 2018 aveva festeggiato il ripescaggio in B del Catania. Poi, purtroppo, il dietrofront degli organi federali con tutto il caos che ne è conseguito è storia nota. Anche Andrea Saraniti milita nel Vicenza e ha indossato la casacca rossazzurra in passato, ma nelle giovanili. In casa Reggina, invece, Edoardo Blondett conquista la B sfumata in tempi recenti proprio da calciatore del Catania, in occasione di quel maledetto confronto Play Off con la Robur Siena. Tra le fila del Monza, infine, gioisce il difensore ex Catania Giuseppe Bellusci.

