SARNO: Triestina, il riscatto del cartellino via Catania passa dai Play Off?

Figc e Assocalciatori non hanno ancora raggiunto alcuna intesa per quanto concerne l’eventuale prolungamento dei contratti in scadenza questo mese. E’ un problema serio visto che, stando così le cose, diventa concreto per i club il rischio di perdere tutti i giocatori sotto contratto fino al 30 giugno, in assenza di una normativa certa. L’attaccante della Triestina Vincenzo Sarno è tra i calciatori ad attendere urgenti novità, militando in alabardato con la formula del prestito ed una clausola di riscatto automatico inserita al raggiungimento di 5 presenze in competizioni ufficiali. Qualora venisse prorogata dalla Federazione la validità dei contratti, il riscatto del cartellino di Sarno si materializzerebbe nel caso in cui il giocatore disputi almeno 2 gare nei Play Off, avendo finora collezionato 3 apparizioni. Ma il vuoto normativo attuale alimenta non pochi dubbi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***